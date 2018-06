"In cursul zilei de miercuri (27 iunie) va ploua pe arii extinse in majoritatea regiunilor, iar in cea mai mare parte a Moldovei si local in Dobrogea, Muntenia, Oltenia si Transilvania cantitatile de apa vor depasi 20...30 l/mp si izolat 40...50 l/mp.

Indeosebi in estul si sud-estul tarii vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului si grindina", se arata in atentionarea cod galben.

Pana la ora 18:00 va fi in vigoare un cod portocaliu. In judetele Vrancea, Covasna si in zona de deal si de munte a judetelor Buzau, Prahova, Bacau si Brasov va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 40...50 l/mp si pe arii restranse 60…70 l/mp.

De asemenea, meteorologii precizaeza ca va continua sa ploua in majoritatea regiunilor pana sambata, temporar insemnat cantitativ, indeosebi in regiunile extracarpatice si la munte.