Potrivit autoarei, „rezultatele obtinute valideaza un posibil efect pozitiv asupra organismului determinat de consumului moderat de bere. Sunt influentati factorii implicati in mentinerea echilibrului fluido-coagulant al sangelui, ceea ce poate produce un efect benefic asupra sanatatii inimii si a vaselor de sange.”

Studiul a evaluat impactul consumului moderat de bere asupra echilibrului fluido-coagulant, prin masurarea concentratiei unor componente ale sangelui, factori ai sistemului natural de molecule cu activitate anti-coagulanta si pro-coagulanta. Este vorba despre proteinele C si S - cu rol de oprire a procesului de coagulare -, fibrinogenul - un marker al inflamatiei si al starii de hipercoagulabilitate -, PAI-1 (inhibitorul activatorului plasminogenului) cu rol de oprire a procesului de coagulare si homocisteina - marker al disfunctiei endoteliale. Studiul s-a derulat la finalul anului 2017 pe un esantion reprezentativ pentru aria medicala studiata si a implicat subiecti cu varste cuprinse intre 20 si 30 de ani, clinic sanatosi. Masuratorile au fost facute atat la o ora de la ingestia berii, cat si la o luna de consum zilnic, cantitatea de bere consumata nedepasind insa limitele consumului moderat, adica 330 ml bere/zi in cazul femeilor si respectiv 660 ml de bere/zi in cazul barbatilor.



„Masuratorile efectuate la o ora dupa ingestia berii au indicat o variatie a indicatorilor mai ridicata decat in cazul variatiilor masurate la un interval de o luna, dar potentialul efect pozitiv al consumului moderat de bere revelat de studiu ramane valabil in ambele variante”, a completat dr. Marina Otelea.

„Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, bolile cardiovasculare reprezinta 31% din cauzele de deces la nivel international, la noi in tara acestea reprezentand chiar principala cauza de deces, cu peste 57% din totalul inregistrat la nivel national. Adoptarea unui stil de viata sanatos care presupune un regim alimentar echilibrat si exercitiu fizic constant, poate contribui la prevenirea multora dintre formele bolilor cardiovasculare. De aceea, este foarte important sa putem evalua cat mai corect impactul pe care stilul nostru de viata, care include evident si preferintele noastre alimentare, il are asupra sanatatii inimii. Berea este o bautura prezenta in viata de zi cu zi a romanilor, iar rezultatele studiului pe care il facem public ne reconfirma faptul ca atunci cand este consumata moderat, berea poate face parte cu succes dintr-un stil de viata sanatos”, a declarat dr. Corina Zugravu, Presedinte Centrul de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Potrivit unui comunicat remis 9am, la o ora de la ingerarea cantitatii de bere, studiul a aratat o reducere medie cu 45% a nivelului PAI-1, inhibitor al procesului normal de distrugere a cheagurilor nou formate. Fibrinogenul a avut, de asemenea, tendinta sa scada dupa o ora, iar nivelul de homocisteina a scazut cu 5,7%, un factor care este strans legat de procesul de ateroscleroza, substratul pe care se grefeaza activarea coagularii si formarea patologica a cheagurilor. Dupa o luna de consum zilnic, scaderea PAI-1 a fost cu 7% mai mica fata de nivelul initial. Fibrinogenul a avut o variatie nesemnificativa statistic, iar homocisteina a revenit la valori apropiate, dar usor mai mici decat cele initiale.Boala cardiovasculara, indiferent de forma ei de expresie clinica: hipertensiune arteriala, boala ischemica coronariana, accident vascular cerebral sau boala ischemica periferica, este in primul rand o boala a endoteliului, adica tunica interna a vaselor de sange, avand ca substrat histopatologic ateroscleroza si activarea mecanismelor de tromboza. Procesul de ateroscleroza si inflamatia endoteliala incep din copilarie si sunt accentuate de alimentatia moderna hipercalorica in raport cu stilul de viata din ce in ce mai sedentar. De aceea, este extrem de important sa se gaseasca factori din mediul nostru de viata care sa mentina sub control acesta tendinta la hipercoagulabilitate a sangelui.

Avand in vedere faptul ca intre 5 si 10% din populatie este purtatoare a unei gene care predispune la hipercoagulabilitate si la tromboza, din studiu s-a desprins concluzia ca pot exista cazuri in care consumul moderat de bere ar putea avea o influenta pozitiva chiar mai pregnanta asupra indicatorilor de hemostaza. Este nevoie insa de elaborarea unei variante mai ample a studiului pentru a se putea revalida aceasta concluzie.