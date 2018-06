Conform declaratiilor anchetatorilor, cei doi romani se certau in apartament, iar la un moment dat tanara in varsta de 27 de ani a cazut de la etajul al doilea, printr-o fereastra. Cateva ore mai tarziu, partenerul femeii, in varsta de 30 de ani a sarit pe aceeasi fereastra si acum se afla la spital in coma indusa.

Dupa caderea femeii de la fereastra, de la o inaltime de circa opt metri, romanul a tinut ostatici o alta femeie si pe copilul acesteia. Barbatul i-a eliberat pe cei doi numai dupa interventia unui grup de negociatori. In timp ce acestia ii ofereau un pachet de tigari au actionat trupele speciale de politie, insa romanul a reusit sa fuga si sa sara de la fereastra.

Anchetatorii au spus ca femeia a murit dupa ce s-a ranit grav la cap pe timpul caderii, insa nu este clar daca a fost vorba de un accident sau tanara a fost impinsa de iubitul ei.

Dupa incident, politistii au anuntat ca in locuinta romanilor a fost gasita o arma de foc, informeaza stirileprotv.ro.