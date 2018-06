Si la Bacalaureatul din acest an elevii de liceu s-au intrecut in perle. La profilul real, absolventii au avut, la Limba romana, de compus un eseu in care sa prezinte, la alegere, un text liric apartinandu-i lui Tudor Arghezi sau lui Mihai Eminescu, iar absolventii de la "uman" au avut de realizat un eseu in care sa prezinte o opera apartinandu-i lui Ion Barbu sau lui Lucian Blaga, scrie realitatea.net . Iata cateva dintre perlele amuzante scrise pe foile de examen.