Potrivit meteorologilor, pe 22 iunie, intre orele 6:00 - 23:00, vor fi averse torentiale, vijelii, descarcari electrice si izolat grindina, la inceput in Banat, Crisana si Maramures, apoi in Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei si in nordul Munteniei.

In intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi frecvent 20 - 25 l/mp si pe arii restranse 40 - 50 l/mp.

ANM noteaza ca fenomene asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala si in a doua parte a zilei de joi, 21 iunie, local in zonele de deal si de munte, in sudul si in nord-vestul teritoriului, precum si pe arii mai restranse in rest.

Pe de alta parte, in intervalul 22 iunie, ora 16:00 - 23 iunie, ora 10:00, va fi in vigoare o informare meteo, conform careia in Muntenia, Dobrogea si sud-estul Moldovei vor fi perioade scurte de timp in care local instabilitatea atmosferica va fi deosebit de accentuata si se va manifesta prin intensificari puternice ale vantului cu aspect de vijelie, descarcari electrice, averse torentiale si grindina. Pe arii restranse vor fi cantitati de apa de peste 25 - 35 l/mp.

Pe parcursul noptii de vineri spre sambata (22/23 iunie) va continua sa ploua local insemnat cantitativ si in centru si nord-est, relateaza Agerpres.