Actele de sesizare intocmite de catre Directia Generala a Jandarmeriei Municipiului Bucuresti au fost inaintate Sectiei 17 din cadrul Politiei Capitalei pentru continuarea cercetarilor. Protestatarul risca o pedeapsa de trei luni de inchisoare sau amenda, informeaza Mediafax.



Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a fost bruscat si huiduit, miercuri, de catre protestarii care se aflau in fata Palatului Parlamentului, acesta avand nevoie de protectia jandarmilor prezenti la manifestare, pentru a traversa in siguranta parcul Izvor.



"Referitor la incidentul din Parcul Izvor, unde un grup de persoane a agresat o alta persoana verbal si fizic, precizam faptul ca persoana care a agresat fizic si care a incercat sa paraseasca ulterior zona a fost identificata si dusa la sectia de politie pentru a fi luate masurile legale. Jandarmeria nu va tolera acte sau gesturi care pun in pericol siguranta persoanelor sau care tulbura ordinea publica. De asemenea, cu privire la atributiile jandarmilor care executa paza Palatului Parlamentului precizam ca, in conformitate cu HG 1486 din 2005 , anexa 1, jandarmii au obligatia de a supraveghea intrarile situate pe perimetrul exterior si asigurarea ordinii si linistii publice in spatiul dintre perimetrul exterior si cladirea palatului. Pentru zonele care nu sunt in competenta directa a Jandarmeriei Romane, institutia noastra poate interveni doar la solicitare", a transmis miercuri Jandarmeria Bucuresti referitor la acest eveniment.