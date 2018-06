De asemenea, Jandarmeria sustine ca Paul Arne Wagner nu a prezentat un act oficial care sa ateste faptul ca este jurnalist, cu explicatia ca un badge inscriptionat „Press” nu reprezinta „un act oficial”, insa fara a mentiona ce tip de acte sunt recunoscute de ei ca fiind „oficiale”.

Comunicatul integral al Jandarmeriei Romane:

"Ca urmare a incidentelor inregistrate in cursul serii de miercuri, 20 iunie 2018, in zona Piata Victoriei, precizam ca jandarmii din cadrul DGJMB au condus la sectia de politie 6 persoane, in vederea identificarii acestora si luarii masurilor legale. De asemenea, mentionam ca au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 7.500 lei.

Referitor la aspectele aparute in spatiul public, cu privire la ridicarea de catre jandarmi a unui jurnalist german, facem urmatoarele precizari:

Jandarmeria Romana sanctioneaza comportamentul necorespunzator pe care il manifesta o persoana, indiferent de calitatea acesteia.

Cel in cauza a fortat dispozitivul de jandarmi aflat la trecerea de pietoni de pe Bulevardul Aviatorilor, motiv pentru care s-a procedat la ridicarea acestuia si conducerea la Sectia de Politie unde a fost sanctionat contraventional cu amenda de 500 lei.

Pe de o parte, mentionam ca, desi persoana respectiva a sustinut ca este jurnalist, nu a facut dovada cu un document oficial care sa ateste aceasta calitate. Purtarea, la vedere, a unui badge inscriptionat "PRESS" nu reprezinta un act oficial.

Pe de alta parte, reiteram faptul ca, indiferent de calitatea profesionala pe care o are orice persoana care participa la acest gen de evenimente publice trebuie sa aiba un comportament adecvat si sa respecte indicatiile fortelor de ordine care se afla in strada pentru linistea si siguranta tuturor cetatenilor", potrivit Digi24.