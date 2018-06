Iata care sunt principalele obiecte pe care trebuie sa le ai in baie!

Obiecte sanitare. Vasul de toaleta, chiuveta, cabina de dus sau chiar cada, toate aceste elemente sunt esentiale pentru o baie. Modelele se aleg in functie de spatiul disponibil deoarece in acest moment este disponibila o gama variata de produse. Vorbim despre modele de lavoare incastrate in perete, care au o forma diferita tocmai pentru a se adapta spatiului din orice baie. Daca nu ai suficient spatiu pentru o cada, atunci poti opta pentru o cabina de dus cu o forma adaptata special pentru spatii mici. Poate fi o cabina de dus rotunda, una care se poate monta direct pe colt pentru a utiliza si colturile baii sau poate fi o cabina de dus open space, care ocupa o portiune dintr-un perete.

Placi ceramice. Gresia si faianta sunt materialele cele mai intalnite pentru placarea pardoselii si a peretilor. Sunt folosite deoarece au cel mai ridicat grad de rezistenta, dimensiunea si forma placilor este variata, iar culorile disponibile sunt multiple. Alegerea lor se face in primul rand in functie de spatiul disponibil din baie. Se vor alege placi ceramice mici acolo unde spatiul este prea mic, pentru a crea efectul de marire, din punct de vedere vizual. Faianta pentru baie trebuie sa fie, in primul rand, rezistenta impotriva umezelii, baia fiind locul in care umezeala poate exista in permanenta. Ulterior, se alege in functie de preferinte, model, forma, culoare, etc. Poti alege un model de faianta care sa se potriveasca si cu gresia aleasa, sa faca parte din aceeasi gama coloristica.

Spatii de depozitare. Indiferent cat de mica este baia, incearca pe cat posibil sa ai un spatiu destinat depozitarii. Cu siguranta nu iti va fi comod sa mergi in alta camera dupa un prosop sau dupa gel de dus. Incearca sa folosesti toate spatiile libere din baie. De exemplu, pentru produsele de baie, poti face mini rafturi in coltul din dus, acolo unde poti monta pe vertical mai multe rafturi mai mici. Pentru depozitarea obiectelor precum prosoape sau hartie igienica, poti monta un raft deasupra usii de la intrare in baie. Oricum acel spatiu este complet liber si nefolosit. Incearca sa maximizezi cat mai bine spatiul, profitand de orice colt liber.

Oglinzi si accesorii. Baia fara o oglinda nu este un spatiu complet. Alege un model care sa se potriveasca cu stilul de amenajare deja ales, o forma diferita care sa evidentieze incaperea. Acum, gasesti disponibile oglinzi cu led, menite sa iti scoata in evidenta peretele pe care se monteaza, oglinzi cu forma rotunda, dreptunghiulara, patrata sau hexagonala. Deci, indrazneste sa alegi un model iesit din comun. Accesoriile sunt si ele esentiale intr-o baie. Ai nevoie de un suport pentru periuta de dinti, un suport pentru sapun, unul pentru hartia igienica si altul pentru prosop. Asigura-te ca le alegi pe cele potrivite, care sa dea culoare baii tale. Daca spatiul iti permite, pune si o planta vie, complet verde, pentru a da mai multa viata baii. Gaseste o planta care face fata umezelii.