''Votul exprimat de cetatenii responsabili la 3 iunie a fost desconsiderat de mafie. Aseara, sub paravanul noptii, alegerile locale din Chisinau au fost invalidate sub pretexte ridicole, total inconsistente. (...) Astazi, la ora 17.30 ne intalnim la primaria capitalei pentru a ne apara votul'. Iar duminica, la 14.00, ne revedem in centrul capitalei'', a scris Andrei Nastase miercuri pe pagina sa de Facebook.

Judecatoria Chisinau a anulat marti seara rezultatele alegerilor locale anticipate pentru fotoliul de primar al capitalei Republicii Moldova castigate cu 52,57% din voturi de cel mai inversunat opozant al actualei guvernari, Andrei Nastase. "Este o decizie arbitrara", a reactionat marti seara Andrei Nastase, subliniind ca va contesta decizia primei instante la Curtea de Apel Chisinau, potrivit Agerpres.