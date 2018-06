„Ce destin... sa-ti moara tara cand implineste 100 de ani... de neiubire moare tara asta... de nepasare. Neiubire este sa asisti pasiv la moartea tarii tale”, a postat actrita pe Facebook.



Peste trei mii de oameni au protestat marti seara, la Cluj-Napoca, fata de modificarile la Codul de procedura penala adoptate de Parlament, scrie News.ro.

Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai multe ore de dezbateri. PNL si USR au anuntat ca vor ataca legea la Curtea Constitutionala.

Un protest este anuntat sa aiba loc miercuri, in fata Parlamentului, sub sloganul „Ultimatum pentru Dragnea”, manifestatia fiind anuntata pe Facebook dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar putea fi inceputa procedura de suspendare a presedintelui.