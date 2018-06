Manifestatia a fost anuntata pe Facebook dupa ce in spatiul public au aparut informatii conform carora in 20 iunie ar urma sa se discute in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Sedinta de plen a fost deja convocata la solicitarea premierului Viorica Dancila, care va prezenta in fata parlamentarilor stadiul pregatirilor pentru preluarea de catre Romania a Presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene in ianuarie 2019.

"ULTIMATUM pentru DRAGNEA! PSD, luati aminte, daca incepeti procedura de supendare a presedintelui, nu o sa mai aveti unde sa va ascundeti de poporul roman! V-am auzit pe toti ca mergeti pana la capat, de data asta poporul spune #panalacapat. Noi avem ultimul cuvant! Pe 20 iunie, venim la CASA POPORULUI!", se arata in descrierea evenimentului de pe Facebook.

Protestul ar urma sa aiba loc in fata Parlamentului, de la ora 12.00.

De asemenea, sunt anuntate proteste si in alte orase ale tarii, astfel la Suceava (in fata prefecturii), la Iasi (Piata Unirii), la Galati (prefectura), la Sibiu (Piata Mare), la Baia Mare (prefectura), la Satu Mare (prefectura), la Brasov (prefectura), la Braila (prefectura), la Ploiesti (prefectura), la Alba Iulia (prefectura), Constanta (prefectura), Miercurea Ciuc (prefectura), Calarasi (prefectura), Focsani (Piata Unirii), Piatra Neamt (prefectura), Tulcea (Piata Civica), Craiova (prefectura), Pitesti (prefectura), Buzau (prefectura), Targu Jiu (prefectura), Oradea (prefectura), Botosani (prefectura), Bacau (prefectura), Vaslui, Targoviste (prefectura), Arad (prefectura) si Timisoara (Piata Victoriei).

Peste trei mii de oameni au protestat marti seara, la Cluj-Napoca, fata de modificarile la Codul de procedura penala adoptate de Parlament. Oamenii au scandat "Libertate", "Hotii", "Demisia", "Fara penali", ”Jos Guvernul”, "Anticipate" sau ”PSD, ciuma rosie”, potrivit News.ro.