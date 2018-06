Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul cu magnitudinea 3,7 s-a produs la ora 02.05, la o adancime de 123 de kilometri, fiind al treilea cutremur inregistrat in mai putin de 12 ore in judetul Buzau.

Marti, la ora 16.31, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade, la o adancime de 144 de kilometri. La ora 17.16, in judetul Buzau a avut loc un nou cutremur, cu magnitudinea de 3 grade.

Cel mai puternic cutremur de la inceputul acestui an s-a produs in 25 aprilie. Seismul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12 kilometri), Intorsura Buzaului (25 de kilometri, Targu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) si Sfintu Gheorghe (52 de kilometri), potrivit stirileprotv.ro.