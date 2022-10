Ruxi a dat cărțile pe față în ceea ce-l privește pe Cristi Mitrea

Ruxi este una dintre cele mai controversate concurente din cadrul emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și în ciuda faptului că mulți nu s-ar fi așteptat să reziste atât de mult, vedeta se descurcă destul de bine și are totul fel de strategii pe care le aplică în rândul celorlalți concurenți. Are momente în care simte că îi este greu, dar dă tot ce are mai bun pentru a duce toate probele la bun sfârșit și pentru a rezista în condițiile din jungla Dominicană. Ea a demonstrat, așadar, că este o concurentă puternică de care rivalii ei se tem.

De asemenea, au început să apară tot felul de discuții despre ea și despre colegul ei, Cristi Mitrea, de care părea tot mai apropiată în ultima vreme. Cei doi au fost surprinși și în tot felul de ipostaze, de pe urma cărora oamenii din fața micilor ecrane au ajuns la concluzia că sunt împreună, dar adevărul este cu totul și cu totul altul, iar Ruxi a vorbit sincer despre acest subiect cu Anisia Gafton. Ea ținut să precizeze, încă de la bun început, faptul că doar a făcut caterincă, iar acum nu mai este deloc amuzant.

„Nu mi-a plăcut niciodată, Anisia. Am făcut caterincă, după am văzut că el s-a schimbat, că a devenit mai calm și am zis să o mai țin, dar eu i-am spus că e gata, gluma nu mai e amuzantă, a plecat și Mara… A ieșit combinația!”, susține Ruxi, în cadrul emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Ruxi a mai declarat că nu i-a plăcut niciodată de Cristi Mitrea și că, de fapt, scopul ei este acela de a-l scoate din joc pe concurentul de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Are o strategie bine pusă la punct, dar până la urmă este un concurs și doar unul dintre ei va fi marele câștigător și în care fiecare trebuie să își folosească armele pentru a ajunge cât mai departe cu putință. La final, a zis clar că fetele trebuie să scape de toți bărbați și asta încearcă să facă și ea.

Citeste si: Cristi Mitrea, bătut de Bia Khalifa: „Lumea ar putea să...

„Mi-ar plăcea să mă ajute Universul să-l scot din joc pe Cristi! Aș vrea să încerc chestia asta. Poate sunt nebună pentru că asta cred sau că vreau să fac asta. Pur si simplu e un bărbat și avem nevoie să scăpăm de bărbați”, mai spune concurenta, la un moment dat.

Despre autor: