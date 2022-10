Carmen de la Sălciua este o femeie credincioasă și toți fanii ei știu asta despre ea. Cântăreața a fost mereu apropiată de Biserica Ortodoxă Română, motiv pentru care este apreciată de foarte multe persoane. Fanii acesteia au rămas surprinși și de faptul că a decis să își sărbătorească ziua de naștere pe Muntele Athos, unde a plecat în pelerinaj cu partenerul de viață, Marian Corcheș.

Vedeta și-a dorit din suflet ca tot ceea ce s-a petrecut în pelerinajul respectiv să rămână o taină, dar cu toate acestea nu s-a putut abține să nu posteze câteva imagini pe social media. Cântăreața și-a dorit să își serbeze ziua pe tărâmul Credinței Ortodoxe și anume Athos, unde în mod evident nu a intrat, deoarece nicio femeie nu are voie acolo, stăpâna muntelui fiind Maica Domnului. Ea alături de celelalte femei care se aflau acolo au vizitat doar mănăstările la care aveau accces, iar cea mai mare bucurie a fost când a coborât Gheronda din munte cu Brâul Maicii Domnului, la care s-a inchinat fiecare dintre ele.

„Aș fi vrut să rămână o taină ce am trăit în acest pelerinaj, dar cu toate acestea nu m-am putut abține să nu postez câte ceva. (...) Am vrut să îmi sărbătoresc ziua pe tărâmul Credinței Ortodoxe: Athos! M-ați întrebat dacă am intrat pe munte. Femeilor nu le este permis să intre. Singura stăpână a muntelui este Maica Domnului. Grupul de femei ... am vizitat mănăstirile la care am avut acces și cea mai mare bucurie am avut-o pe mare, când a coborât Gheronda din munte cu Brâul Maicii Domnului, la care ne-am închinat!”, le-a povestit cântăreața fanilor ei.