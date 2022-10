Christina Ich a confirmat deja separarea de Alexandru Pițurcă. Mulți dintre cei care o urmăresc în fiecare zi au bănuit că povestea de iubire dintre ei a ajuns la final, dar până acum nu au avut parte de o confirmare din partea sa. Influencerița a fost scurtă și la obiect, când a decis să le spună tuturor că s-a despărțit de fiul lui Victor Pițurcă, alături de care are un copil, el fiind și motivul pentru care au rămas împreună atât de mult timp, în ciuda faptului că nu mai aveau sentimente unul față de altul.

Ei bine, Christina Ich a scris pe Instagram faptul că noul ei statut este cel de femeie singură, nemăritată, dar mai ales neatașată. Vedeta a mai zis că, în sfârșit, este un om fericit, iar până la urmă acesta este cel mai important lucru.

În cadrul podcast-ului moderat de Radu Țibulcă, pe care oamenii l-au putut urmări pe canalul lui de YouTube în urmă cu câteva luni bune, șatena a dat de înțeles că lucrurile nu mai mergeau deloc bine între ea și tatăl lui Noah, iar dacă nu ar fi avut un copil împreună, și-ar fi făcut bagajele și i-ar fi spus adio acum foarte multă vreme.

Este, de asemenea, de părere că s-au grăbit, când au decis să facă un copil, pentru că s-au îndrăgostit nebunește umnul de celălalt, dar nu putut spune că au ajuns să se cunoască în adevăratul sens al cuvântului, pentru că din punctul ei de vedere nu ajungi să cunoști un om nici măcar în 20 de ani. Christina Ich a trecut prin tot felul de momente groaznice în relație, dar acum este singură și foarte, foarte fericită,

”Dacă nu-l aveam pe Noah, îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu mai mă înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede. Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine! Cât poți să cunoști un om în trei luni? Nu-l cunoști în 20 de ani! Dar dacă ajungeam să-l cunosc nu aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah. Dacă și el mă cunoștea pe mine era pa, la revedere! La fel și eu dacă îl cunoșteam pe el, pa, la revedere!

Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică! Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat! Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile. L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!

Mă întrețineam singură și nu-mi lipsește nimic. Omul nu m-a găsit în gunoi. Nu stau în relații unde sunt chinuită, eu stau undeva că-mi doresc să stau”, a declarat influncerița în podcast-ul lui Radu Țibulcă, acum ceva vreme.