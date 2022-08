Viorel Lis are o mare temere, în această perioadă

Viorel Lis nu se simte deloc bine, în ultimele luni, iar recent a avut nevoie din nou îngrijiri din partea cadrelor medicale, spre disperarea partenerei sale de viață. Oana Lis se teme de faptul că în orice moment ar putea rămâne singură, deoarece fostul edil al Capitalei are probleme grave de sănătate, iar unii sunt de părere că nu mai are mult de trăit, având în vedere că și coronavirusul l-a afectat destul de tare. După ce s-a confruntat cu virusul, din cauza vârstei pe care o are și a problemelor de sănătate, starea lui s-a agravat.

Deși s-a spus despre ea, ani de zile, că stă alături de Viorel Lis pentru averea sa, Oana a reușit să demonstreze că lucrurile nu stau deloc așa și că este dispusă de orice sacrificiu, doar pentru ca partenerul ei de viață să se simtă bine, într-una dintre cele mai grele perioade prin care a trecut. De exemplu, blondina și-a vândut verigheta, pentru a avea bani să achiționeze un scaun de care Viorel Lis avea nevoie, pentru a se putea deplasa și nu a refuzat niciun ajutor venit din partea oamenilor.

“Azi mi-am lăsat verigheta la amanet ca să pot să-i cumpăr de urgență un cărucior cu rotile lui Vio, ca o femeie ‘pe interes’ ce sunt, cum vorbea lumea.”, a scris Oana Lis, pe Facebook.

Viorel Lis are și el la rândul lui anumite temeri, iar una dintre ele este legată de azil. Văzând cum a ajuns Alexandru Arșinel s-a temut să nu ajungă și el în aceeași situație și și-a dorit ca soția lui să îl asigure că nu se vor întâmpla lucrurile în felul acesta.

“Viorel se uită la televizor, a văzut cazul lui Arșinel, pe care îl stimează foarte mult, și mă ruga să nu ajungă că el, la azil, m-a implorat să nu-l părăsesc.”, a declarat Oana Lis, la România TV.

Despre autor: