Multă lume o admiră pe Gina Pistol, dar nu mulți au idee cât de greu i-a fost acesteia să ajungă unde este acum. Și în cazul ei, la fel ca și în cel al multora dintre artiștii de la noi din țară, drumul către succes a fost unul plin de provocări pe care din fericire a reușit să le depășească. Acum, este și ea mamă și este conștientă de faptul că dacă nu se va ocupa așa cum trebuie de copilul ei, va trece prin aceleași situații și chiar recent a spus că nu își dorește ca Josephine să apeleze la terapie, după ce va mai crește, de aceea a renunțat la toate proiectele sale și a preferat să îi fie alături încă din prima zi de viață.

Într-un podcast unde partenera de viață a lui Smiley a fost invitată, a vorbit despre faptul că a fost un copil sărac, care încerca să se integreze printre copiii cu o stare materială ceva mai bună. Depunea mari eforturi pentru a fi în rând cu ceilalți și a povestit toate aceste lucruri cu lacrimi in ochi. În perioada în care părinții ei au decis să divorțeze, Gina Pistol a trăit cea mai grea perioadă din viața sa, mai ales că nimeni nu îi explica de ce era nevoită să stea cu o femeie străină care, pe deasupra, era și agresivă cu ea.

„Eu când am fost mică, am fost și săracă. Mă uitam la cei din jurul meu care aveau familii, cu mamă și tată, aveau o situație financiară mai bună. Cumva, dacă ai financiar, ești mai bine poziționat pe scara socială. Ești mai bine văzut. Eu trebuia să fac eforturi mari ca să mă încadrez și eu, ca să mă pierd printre ei

Având în vedere copilăria dureroasă pe care a avut-o, vedeta s-a maturizat mult mai devreme și a început să fie o persoană care oferea ajutor oricui avea nevoie și se integra ușor în orice mediu. După ce a început să apară în reviste, a început să fie abordată de băieți care o tratau urât și care făceau tot felul de glume pe seama ei, moment în care simțea nevoia să se apere. Din fericire, anii au trecut, iar blondina a reușit să își vindece traumele din copilărie și a devenit la rândul ei mamă.

„Eram foarte simpatică, eram foarte haioasă, glumeață, ajutam toată lumea. Asta eram. N-aveai cum să nu mă placi, reușeam ușor să fiu plăcută. Eu eram așa de fel, adică nu mi se pare că făceam mari eforturi, nu era o mască. Chiar dacă nu-mi convenea ceva pe moment, mă deranja ceva la cineva, preferam să nu-l zic.

Pentru că, la fel, crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, cum știi, oamenii… cel puțin bărbații mă tratau… mai ales și când am apărut și în reviste. Am auzit glume proaste și când am mai crescut și am început să dau cu ei de pământ. Când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ.”, a mai zis ea.