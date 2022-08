Oana Roman și Marius Elisei fac ei ce fac și reușesc să intre în atenția oamenilior care îi urmăresc, dar să și ia foarte mult hate din partea unor oameni care nu îi aveau oricum la suflet. Ultimul scandal dintre ei, de pe rețelele sociale, dintre cei doi soți a pornit în momentul în care el și-a acuzat partenera de viață că l-a lăsat în stradă cu fiica lor și că nici măcar nu i-a răspuns la telefon în timp ce o suna în disperare. Story-urile sale au ajuns repede virale, iar la scurt timp după aceea, Oana Roman a simțit nevoia să își ia apărarea.

Ca de fiecare dată, fiica lui Petre Roman a avut un as în mânecă și a postat conversațiile pe care le-au avut, spre surprinderea tuturor, doar pentru a dovedi lumii întregi că ea a fost cea care a avut dreptate în acest caz, ci nu tatăl copilului ei. După toate acestea, tot ea a fost cea care a afirmat că nu are de ce să își justifice acțiunile mai ales pe Instagram, unde oamenii și-au făcut un obicei din a o judeca la orice oră, indiferent despre ce ar fi vorba. De asemenea, vedeta a mai zis și că Marius Elisei știa, de fapt, unde se afla și că nu se poate puna problema de a-l lăsa în afara casei.

„Nu-mi place să mă justific, pentru că niciodată nu mint. Punct. Dar pentru că presa iubește mult scandalul, deși eu niciodată nu am făcut scandal și nu mi-a plăcut să vorbesc aiurea, consider că este cazul să lămuresc. Cine nu a răspuns la telefon? Și câte mesaje am scris. Se știa și unde sunt și cu cine. Și cu asta am încheiat definitiv orice discuție despre acest subiect. Mulțumesc.”, a scris Oana Roman, la Story.