Procesul divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este în plină desfășurare, iar recent aceștia trec printr-o etapă în care antrenorul are un avantaj considerabil. După ce impresara a vorbit, în urmă cu doar câteva zile, despre pensia alimentară pe care trebuie să o plăteasc fostul soț pentru fiul pe care îl au împreună, dar se pare că acesta a făcut o contestație, iar Tribunalul Ilfov i-a dat câștig de cauză, urmând ca mai apoi să dezvăluie suma reală pe care el trebuie să i-o plătescă lui Bebeto și care nu este deloc atât de mare pe cât anunțase fosta sa parteneră de viață.

Inițial, Anamaria Prodan ceruse ca antrenorul să plătească o treime din salariul lui, dar Tribunalul a decis ca Reghe să plătească o sumă fixă de 2.000 de euro, respectiv 10.000 de lei, decizia fiind una definitivă. Totodată, avocatul Anamariei Prodan a susținut că decizia aceasta poate fi schimbată pe parcurs și a spus și de ce anume.

Acel proces e unul provizoriu. Decizia produce efecte, dar are caracter temporar. Decizia poate fi răsturnată dacă apare un element de noutate, însă e una provizorie până când se finalizează complet procesul de divorț”, a declarat Oleg Burlacu, pentru fanatik.ro .

Anamaria Prodan a refuzat să ofere prea multe detalii despre ultimele informații legate de pensia alimentară care i se cuvine lui Bebeto. Vedeta a menționat că nu îi pasă deloc de acest subiect și nici de ordonanțele sau recursurile fostului partener, pentru că se face doar de râs. Anamaria Prodan a spus că îi va părea rău pentru toate lucrurile pe care le-a făcut și le-a zis, în clipa în care va da ochii cu copiii lui. În plus, a atras atenția și asupra faptului că fiul lui, Bebeto, va crește și va vedea tot ceea ce face tatăl lui, ceea ce nu îi va plăcea deloc.

„Despre pensie sau ce mă sună toată lumea nu mă interesează. Am altele pe cap. Ce face Reghe de se face de râs, să fie la el, acolo… Dacă face ordonanțe, face recursuri, eu nu am treabă. Ce hotărăște instanța, așa să fie. Nu am cerut pensie sau program de vizită. Îl așteptăm de ani să vină acasă, să își vadă copilul și să-l ajute.

Vrea, ok, nu vrea, la fel. Dacă vrea să se facă de râs în fața țării, să se facă. Noi, familia, nu comentăm. Suntem departe de mizeria asta. Să facă ce îl povățuiește amanta sau cine îl povățuiește. O să-i pară rău de tot când copiii o să dea ochii cu el. Este jenant pentru un părinte să facă așa ceva. Băiatul lui va crește. Va vedea tot ce face”, a declarat Anamaria Prodan, pentru sursa citată.