Nicole Cherry vrea să devină mamă din nou

Nicole Cherry se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere, pentru că are o carieră de succes și piese care ajung repede la inimile fanilor, dar și pe primele locuri în topurile muzicale de la noi. În plus, vedeta are și o familie de care este extrem de mândră, dar despre care crede că nu esta una completă, în ciuda faptului că a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu câteva luni. Venirea pe lume a Anastasiei a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața, iar partenera de viață a lui Florin Popa nu are de gând să se oprească aici.

Nu mai este un secret pentru nimeni nici faptul că artista este o femeie ocupată, mai ales de când a devenit părinte, pentru că în afară de cariera sa, trebuie să se mai ocupe și de cea mică. Oricât de multe lucruri ar avea pe cap, cântăreața nu uită de oamenii care au ajutat-o să ajungă atât de sus și în lipsa cărora nu ar fi fost cine este astăzi și anume fanii săi care merg la concertele sale și care îi ascultă muzica.

De exemplu, recent, frumoasa artistă a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, pentru a fi mai aproape de admiratorii ei și pentru a le răspunde diferitelor curiozități pe care le au. Printre zecile de întrebări pe care le-a primit, Nicole Cherry a fost rugată să spună dacă își mai dorește un copil, dar să și specifice dacă vrea o fetiță sau un băiețel. Soția lui Florin Popa a spus clar că vrea un frate pentru Anastasia, doar că nu la momentul actual, ci vrea să mai aștepte câțiva ani.

„Îți mai dorești un copil? Băiețel sau fetiță?”, a fost întrebarea venită din partea unui admirator curios.

„Clar un băiețel...să ne și iasă, dar nu acum...mai așteptăm câțiva ani”, a venit imediat răspunsul din partea artistei. Citeste si: Nicole Cherry are nevoie periodic de ajutorul psihologului. Care...

Despre autor: