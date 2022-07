Loredana Groza are o relație specială cu fiica sa, Elena, chiar dacă aceasta este opusul mamei sale. Cele două se înțeleg foarte bine, mai ales datorită faptului că artista a încercat să fie mereu o mamă model, diferită de toate celelalte, reușind în felul acesta să îi câștige încrederea fiicei sale în vârstă de 24 de ani.

Loredana Groza, despre felul în care se înțelege cu fiica ei

Loredana Groza are o fiică de care este tare mândră, pe care o iubește și pentru care a muncit, dar și cu care are o relație specială. Elena are doar 24 de ani, îi seamănă leit mamei sale și vrea să calce pe urmele sale, în ciuda faptului că este o persoană mai introvertită și nu iubește să fie în atenția oamenilor sau în lumina reflectoarelor așa cum iubește mama ei, care este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară și care de-a lungul carierei sale a susținut sute de concerte prin țară.

Din punctul ei de vedere, fiica sa este una dintre cele mai mari realizări pe care le-a avut în viață și chiar dacă Elena este acum o femeie în toată regula, pentru blondină va fi mereu un copil. Vedeta a povestit, în cadrul unui interviu pe care l-a acordat de curând nu este o mamă, cum a fost de exemplu cu ea femeia care i-a dată viață și pe care nu vrea să o judece, ci este o mamă cu care poate vorbi despre orice, indiferent că este vorba despre niște subiebte tabu.

Preferă să aibă o relație deschisă cu Elena, să îi fie în primul și în rând o bună prietenă, iar mai apoi mamă, mai ales că este la vârsta în care ea decizii de una singură, știe ce își dorește de la viață și pe ce drum vrea să meargă, motiv pentru care mama ei este extrem de mândră de ea. Tot Loredana Groza a mărturisit că preferă să aibă o comunicare sinceră și directă, deși riscă ea să fie pusă într-o lumină proastă.

‘‘Ea e mai introvertită, ne destăinuim și ea îmi spune, uneori și când nu îmi spe pune tot în momentul respectiv, a doua zi, a treia zi, se deschide și mai mult. Dar nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre, care au trăit în comunism și nu vreau să le judec. Și erau niște subiecte tabu, pe care nu puteam să le abordăm niciodată. Nici noi, și nici părinții noștri, dar eu am zis că vreau să depășim aceste subiecte, să nu mai fie tabu și să am o comunicare directă, sinceră, chiar dacă uneori mă pune pe mine într-o lumină proastă o anumită discuție’’, a declarat Loredana Groza. Citeste si: Când vrea Nicole Cherry să devină mamă din nou. Cântăreața își...

