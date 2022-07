Mira a fost destul de activă, în ultima vreme, nu doar pe rețelele sociale, ci a susținut concerte în toată țara, unde s-au adunat mii de oameni care și-au dorit să o vadă și să cânte alături de ea cele mai cunoscute și iubite artiste de la noi din țară. Artista iubește să simtă energia fanilor ei în concerte și dă tot ceea ce are ea mai bun pe scenă, acesta fiind încă un motiv în plus pentru care oamenii o apreciază.

Cântăreața este fericită nu doar din punct de vedere al carierei sale, ci și din punct de vedere sentimental. Ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Levi pe care a susținut, în cadrul unui podcast, că l-a făcut să o pună mereu pe primul loc și să o iubească așa cum merită, deși el este genul acela de om care își calculează fiecare mișcare, de frica de a nu pierde timpul cu lucruri inutile, viața fiind extrem de scurtă din punctul lui de vedere. În mod clar, el este îndrăgostit la nebunie de ea, încearcă să îi facă pe plac și îi este alături la orice pas.

Recent, vedeta și-a anunțat fanii de pe rețelele sociale faptul că în următoarea perioadă nu va mai fi activă în mediul online, după ce s-a pozat pe patul de spital. În clipa aceeea, oamenii au crezut că i s-a întâmplat ceva grav, că are probleme grave de sănătate, dar ea i-a liniștit imediat spunându-le că nu este vorba despre ceva grav din fericire. Îndrăgita artistă a precizat că avut parte de o intervenție pe care a mai făcut-o și în urmă cu doi ani, dar despre care a refuzat să dea prea multe detalii.

”Astăzi am avut parte de o intervenție pe care am mai făcut-o și acum doi ani. Nu o să prea vreau să vorbesc despre asta fiindcă nu e nimic grav, doar că o să fiu puțin off de pe rețele până îmi revin complet”, a scris Mira, pe contul ei oficial de Instagram.