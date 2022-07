În timp ce mii de oameni au încercat să îi explice lui George Buhnici faptul că tot ceea ce a zis este greșit, Marina Almășan a sărit în apărea acestuia, fără să se gândească măcar o secundă la consecințele afirmațiile sale. Vedeta le-a mărturisit oamenilor că ea nu a mai mers de zece ani la mare din cauza aspectului ei fizic, ci preferă să facă plajă și să se bronzeze în propria casă. Faptul că nu are forme pe care să le expună a determinat-o să procedeze în felul acesta.

De asemenea, ea a mai declarat și că este de acord cu tot ceea ce a zis George Buhnici legat de faptul că oamenii merg la mare să vadă ceva frumos, nu trupuri pline de „revărsări de slană și de acumulări de celulită”, motiv pentru care multă lume i-a sărit în cap și a criticat-o. Multe dintre femeile care au văzut interviul nu au fost de acord cu afirmațiile jurnalistului și implicit au luat-o la rost și pe Marina Almășan, dar și pe oricine i-a dat apă la moară.

La câteva zile distanță după ce a făcut toate acele afirmații controversate, Marina Almășan a simțit nevoia de a-și lua apărarea pe blogul personal, unde a afirmat că și-a imaginat faptul că ar fi fix același om, cu același chip, dar foarte grasă, cu același trecut și cu aceeași dragoste de părinți, copii și de oameni în general. Vedeta a încercat să trăiească puțin viața unei alte femei, care nu poate să se îmbrace așa cum își dorește și tocmai din acest motiv ar fi făcut acele afirmații legate de interviu controversat dat de Buhnici.

„După lecturi repetate, care mi-au provocat stări alternative de greață, mea culpa, tristețe, regret, silă, revoltă etc, am apelat, în final, la un instrument neașteptat. Salvator. Am închis ochii și mi-am imaginat că sunt… supraponderală. Că sunt fix același om, cu același chip, cu același trecut, aceeași meserie, aceleași năzuinți, aceeași dragoste de părinți, copii și oameni în general, doar că sunt …grasă. Nu grasă, FOARTE grasă.

Și tot cu ochii închiși, am încercat să trăiesc puțin viața unei astfel de femei. Faptul că nu reușește să poarte niciodată rochiile care i-ar plăcea, faptul că lumea în jur se uită chiorâș la ea. Unii ghiolbani chiar o ironizează, faptul că, ori de câte ori se privește în oglindă, oftează, iar când privește spre colegele sale de birou, mult mai suple, oftează din nou”, a notat Marina Almășan, pe blogul său.