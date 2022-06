Denis Roabeș, despre momentul în care aflat că va fi jurat la Vocea României

Surpriză mare atât pentru fanii emisiunii Vocea României, cât și pentru cei ai trupei The Motans. Denis Roabeș face parte din juriu anul acesta și are mari emoții pentru ceea ce va urma, dar se consideră pregătit și este gata să dea tot ceea ce are mai bun pentru cei la care se întoarce și care vor alege să facă parte din echipa sa. În clipa în care a aflat că este posibil să facă parte din proiect s-a entuziasmat foarte tare și parcă nu i-a venit să creadă că toate aceste lucruri se întâmplă în viața lui.

Într-o zi, Denis Roabeș a fost sunat de către producători și i s-a dat vestea că va face parte din juriul noului sezon al emisiunii de la Pro TV, iar în momentul acela el nu a știut ce să creadă, cum să reacționeze, dacă să se bucure sau dacă îl sperie ideea, pentru că a crezut inițial că are cineva chef de glume și că fix lucrul acesta i se întâmplă. Din fericire, nu a fost deloc o farsă, iar când și-a dat seama că totul este pe bune, s-a considerat pregătt pentru acest tip de show.

„E un entuziasm amestecat cu un soi de gardă. Sunt aici ca să ajut oamenii, nu poți să fii anxios în asemenea situație. A fost neașteptat, am mers la audiții, am făcut-o din plăcere, am zis să o fac, să văd cum e, for fun. Și când m-au sunat și mi-au spus «Vezi că ai să fii în Vocea!», nu îmi venea să cred. Credeam că cineva face o glumă. Adică mă simt pregătit pentru acest tip de show, de spectacol, de concurs. Sunt gata, sunt sigur că am ce să ofer concurenților de la Vocea României, dar pur și simplu eu nu m-am gândit niciodată că aș face parte dintr-un juriu!”, a declarat Denis Roabeș, pentru cancan.ro.

Pentru cei care participă și care ar vrea să facă parte din echipa lui Denis Roabeș, solistul de la The Motans, trebuie să știe că acesta vrea ca omul din fața lui să înțeleagă faptul că muzica este compusă dintre ei elemente și anume: vibe, mesaj și felul în care este transmis mesaj. Din punctul lui de vedere, capacitățile vocale sunt doar o chestie de gust.

„Trebuie să transmită, să înțeleagă că muzica e despre trei elemente: vibe, despre mesajul pe care îl transmiți și cum îl poți transmite, dacă poți să atingi tu inimile alea sau nu!Uită-te la mine, capacitățile vocale sunt o chestie de gust, nu e neapărat să duci 10 game sau 10 octave. E foarte important să știi cum mânuiești cu această voce!”, a mai spus artistul, pentru sursa citată.

