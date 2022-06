Ionuț Popa a făcut parte din acest sezon al emisiunii Survivor România de pe Pro TV și a fost acolo încă de la linia de start, ceea ce înseamnă că a trecut prin toate greutățile alături de colegii lui. Rugat să descrie cum a fost experiența de care s-a bucurat în prima jumătate a anulului, fostul Războinic nu s-a temut să spună faptul că a fost una grea, dar și una extrem de frumoasă din care a avut multe de învățat.

„La Survivor am ajuns până în semifinală și sunt foarte mândru de tot parcursul meu. Mi-ar fi plăcut să câștig, dar din păcate, nu m-am mai putut concentra la finalul probelor. Experiența Survivor a fost una foarte grea, dar și cu momente frumoase din care am învățat multe lucruri. Nu m-am gândit vreodată că pot trăi pe o insulă fără mâncare, fără să fac duș sau purtând aceleași haine timp de cinci luni.”, a declarat Ionuț Popa, pentru fanatik.ro.

Întrebat dacă regretă faptul că nu a fost el marele câștigător al sezonului, deși a fost la un pas ca lucrul acesta să se întâmple, Ionuț Popa a spus că nu are regrete în viață, pentru că dacă ar regreta ceva anume din ceea ce a făcut până acum, nu ar mai fi același om. Legat de ceea ce nu a mers și de ce nu a reușit să plece acasă cu suma de 100.000 de euro, fostul Războinic este de părere că a fost dezavantajat de faptul că nu a mai fost atât de concentrat pe cât a fost pe parcursul celor cinci luni pe care le-a petrecut în Republica Dominicană.

În plus, acesta a declarat că este ferm convins că oamenii care îl iubesc și care nu sunt deloc puțini sunt mândri de el și de ceea ce a reușit să facă la Survvor România. Cel mai important lucru pentru el este faptul că pentru fiul său este un exemplu demn de urmat, iar asta contează mai mult decât orice premiu.

„Nu am regrete în viață. Dacă aș regreta ceva din ceea ce am făcut, nu aș mai fi persoana care sunt astăzi. Din păcate, pe finalul competiției nu mi-am mai găsit acel „focus” pe care l-am avut pe parcursul emisiunii. Chiar dacă nu am câștigat, sunt foarte bucuros că am ajuns până în semifinală. Cu siguranță oamenii care mă iubesc, și vreau să vă spun că sunt foarte mulți, sunt mândri de mine, de ceea ce am realizat la Survivor, de toată evoluția mea. Cel mai important este că știu sigur că pentru David, băiețelul meu, sunt un exemplu de urmat și se mândrește foarte mult că sunt tăticul lui.”, a mai spus fostul Războinic, pentru aceeași sursă.