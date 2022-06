Oana Lis a renunțat la viața cu care era obișnuită, doar pentru a fi alături de soțul ei și nu pleacă prea departe de el, fără a avea în permanență telefonul la ea, în cazul în care el are nevoie de ceva să poată fi acolo pentru el. De asenenea, nu pleacă prea departe de locuința lor, tot pentru că în cazul în care ceva rău s-ar întâmpla, să ajungă repede și să se ocupe.

Tot ea a povestit că deși starea de sănătate a fostului edil al Capitalei s-a agravat, mai ales în urma operației la inimă pe care a suferit-o, nu o ajută nimeni în ceea ce privește îngrijirea soțului ei în afara lui Dumnezeu. Oana Lis este recunoscătoare pentru faptul că a reușit să rămână o persoană puternică și pentru că până în clipa de față a reușit să se descurce fără a primi un ajutor din exterior. Ea mai povestit că nu este deloc genul acela de femeie care să se plîngă de greutățile vieții sau care să se victimizeze, într-un fel sau altul.

Viorel Lis se află acum acasă, merge la doctor când este cazul și se bucură de fiecare zi în plus pe care o trăiește alături de partenera lui de viață care îi este un real sprijin și care i-a fost soție și prietenă, de-a lungul anilor.

„De când s-au accentuat problemele lui de sănătate, eu am mereu telefonul la mine și nu mă duc foarte departe de casă. Dacă mă sună și are nevoie de ceva, mă întorc imediat. Nu mă ajută nimeni cu Viorel, eu mă descurc singură. Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică și să mă descurc singură, nu am nevoie de nimeni. Nu sunt genul să mă plâng și să mă victimizez. Viorel este acum acasă, e așa și așa. Mergem la doctor, la particular, atunci când avem nevoie, pentru că e mai ok pentru el așa, nu are răbdare să aștepte mult”, a declarat Oana Lis, potrivit celor de la click.ro.