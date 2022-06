Roxana Nemeș nu le-a atras atenția oamenilor care o urmăresc doar prin intermediul lucrurilor pe care le face, prin intermediul vocii sale sau cu ajutorul emisiunilor la care a participat, ci și prin intermediul felului în care arată. Artista are un corp pe care multe femei l-ar descrie ca fiind unul perfect, pe care și-l doresc, dar pe care nu îl pot avea, fiindcă nu este atât de simplu.

Vedeta a avut și ea un șoc, în momentul în care a realizat că i se potrivea mărimea 36. În ceea ce privește menținerea în formă, Roxana Nemeș a spus că secretul constă în faptul că aleargă foarte mult, dar nu pe bandă, ci muncind pentru visurile sale și are zile în care uită să mănânce, pentru că nu are timp la dispoziție. Este conștientă de faptul că nu este tocmai sănătos ceea ce face, dar și-a făcut analizeze, a văzut că totul este bine din punct de vedere medical și de aceea nici măcar nu își face griji în aceast sens. S-a obișnuit cu ritmul acesta de viață, iar la 33 de ani este greu să își schimbe aceste obiceiuri, după cum chiar ea a dat de înțeles în cele mai recente declarații pe care le-a oferit

Important e, părerea mea, cel puțin pe mine asta m-a ajutat, vorbind serios acum, faptul că mănânc, îmi fac toate poftele, dar mănânc puțin, pentru că m-am obișnuit așa, că nu am timp, iar atunci când mănânc, nu mai pot să mănânc mult, că simt imediat că mi se taie și atunci e ideal să mănânci ce vrei și să nu te îngrași. Dar puțin, totul cu măsură, în afară de dragoste, acolo nu există măsură, ar trebui să fie peste măsură.", a precizat Roxana Nemeș, pentru wowbiz.ro .

După terminarea pandemiei, Roxana Nemeș a încercat ușor, ușor să revină la viața de dinainte și este prezentă la tot mai multe evenimente mondene. În cadrul unei petreceri unde a fost invitată recent, frumoasa vedetă a făcut o serie de dezvăluiri interesante despre trecutului ei, pe care nu le povestește oriunde și oricum și prin intermediul cărora fanii au putut afla câteva lucruri despre ea.

"Sunt, cu siguranță tânără și neliniștită. În copilărie am fost și mai și. Acum încerc să fiu mai lady, ca să zic așa. Am fost dintotdeauna foarte feminină, dar în același timp am avut întotdeauna un aer mai de băiețoasă. Mi-a plăcut întotdeauna pentru că sunt eu o fire foarte optimistă, foarte naturală, așa cum sunt așa sunt.

Citeste si: Cum să îți păstrezi corpul sănătos și tânăr mai mult timp

Nu pot să mă prefac, nu pot să fiu altcineva și atunci îmi place. Până la urmă, e foarte mișto, părerea mea, să ai și partea asta de feminitate, dar și o parte mai masculină, mai băiețoasă. Cred că lucrul ăsta mă face să fiu super veselă, pentru că îmi păstrez în suflet copilul ăla și important este să nu îl uităm că îl avem acolo.", a mai spus ea, pentru sursa citată.