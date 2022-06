Irina Rimes a vorbit mereu frumos despre părinții ei cărora le este recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru ea. Invitată în platoul emisiunii La Măruță, îndrăgita cântăreață a fost pusă față în față cu o serie de declarații pe care le-au dat părinții săi. Mama ei a spus că se bucură, într-un fel sau altul, pentru faptul că fiica ei nu are timp, pentru că asta înseamnă că muncește multe și se convinge de lucrul acesta ori de câte ori o vizitează.

Valentina Rimes a mărturisit, la un moment dat, că nici ea, nici soțul ei nu le-au acordat copiilor lor atât de mult timp pe cât ar fi meritat, la fel cum fac alți părinți, pentru că erau nevoiți să facă pentru a-i crește. Femeii i-a luat foarte mult timp să se apropie de copiii ei iar acum nu își dorește decât să fie sănătoasă și să e poată întâlni tot mai des. De asemenea, ea are grijă ca Irina Rimes să primească, o dată pe lună, un pachet de acasă cu mâncarea pe care i-o pregătește cu drag și de care se bucură enorm. În plus, de fiecare dată când vine în vizită în București,o răsfață cu multe bucate alese pe care i le gătea și pe vremea când locuia în Republica Moldova.

„De multe ori când vin aici, mă conving că nu are timp, dar mă bucur că nu are timp, este greu de explicat. Și noi nu avem timp. Că nici noi nu am fost mereu alături de ei. Am început să realizez că, chiar de mică, nu am avut timp să stăm cu ei mai mult.

Eu nu am stat cu ei deloc, cum poate alți părinți fac. Numai atât întrebam, ‘Ce notă ai? De ce 8 și nu 9. Ce nu ți-am dat?’. Mi-a luat timp ca să mă apropii înapoi de copii. Eu îmi doresc să fie sănătoasă, să fie pace în lume, să ne putem întâlni. Când era mică îi ziceam „măscăricea mami, măscărici”. Apoi a fost o rutină de zi cu zi, în care alergam să facem bani, să fie bine”, a declarat mama Irinei Rimes, la Pro TV.