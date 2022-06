Au mai rămas doar câteva ore până la finala din această seară a emisiunii Survivor România, când cei din fața micilor ecrane își vor putea în timp real preferații și vor afla cine este cel care va ridica trofeul deasupra capului și va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro pe care fiecare dintre ei speră să îl câștige. Înainte ca emisiunea să ajungă la final, cei rămași în concurs printre care se află Ionuț Popa și Elena Chiriac au oferit câteva declarații.

Ionuț Popa a mărturisit că face în fiecare dimineață un exercițiu de imaginație care are legătură cu marele premiu al concursului, pe care dacă ar fi să îl câștige chiar el i-ar folosi pentru deschiderea unei săli de fitness. Nu își dorește decât să îi poată oferi fiului lui o viață mai bună, deoarece el este motivația sa principală și a fost încă de la început. Fostul Războinic și-a amintit de o perioadă grea din viața sa, în care nu o ducea deloc bine din punct de vedere financiar și când nu i-a putut oferi fiului nici măcar o înghețată, pentru că nu avea bani să o plătească. Și-a promis, la vremea respectivă, că nu va mai lăsa acest lucru să se întâmple vreodată în viața sa.

„Eu fac în fiecare dimineață acest exercițiu de imaginație. Îmi doresc foarte mult să câștig, deoarece îmi doresc să deschid acea sală de fitness. Pentru a-i oferi fiului meu educație mai bună, o viață mai bună. Îmi doresc foarte mult și sper din suflet să ridic acel trofeu deasupra capului.

Motivația principală a mea este pentru fiul meu, pentru că, anul trecut, după ce am avut un accident cu motorul, situația mea financiară nu era wow. Și a trebuit să mă duc cu fiul meu în parc, a văzut o gheretă de înghețată și nu am putut să-i ofer acea înghețată. (..) M-am gândit foarte mult la treaba asta și mi-am promis că n-o să mai las niciodată să se întâmple”, a dezvăluit Ionuț Popa, în emisiunea La Măruță.