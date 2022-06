Antrenorul Universității Craiova a acceptat invitația de a merge la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde așa cum era de așteptat a primit cele mai picante întrebări din partea prezentatoarei, iar cele mai multe dintre ele s-au învârtit în jurul mariajui cu Anamaria Prodan. După aproximativ 15 ani de căsnicie, acesta a decis să se despartă de ea, dar nimeni nu a înțeles clar care a fost motivul până la momentul actual și ce anume l-a afectat pe Reghe, astfel încât să depună actele de divorț.

Se pare că momentul în care impresara l-a lovit pe Dan Alexa a cântărit mult în căsnicia lor și chiar dacă a încercat să treacă peste acel moment, nu a avut puterea să o facă. Antrenorul este de părere că ar fi trebuit să pună punct încă de pe atunci și îi pare rău că nu a făcut-o și că i-a dat speranțe false fostei soții. În timp ce toată lumea scria despre scandalul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa, el era plecat cu cei doi fii ai lui în Dubai și cel mai tare l-a durut faptul că Bebe vedea tot ceea ce se întâmpla cu mama lui și nu îi era deloc ușor.

“Nu, pentru că nu știam și niciodată nu m-a interesat să controlez ce făcea Anamaria. Întotdeauna merg pe premisa ca am încredere în omul de lângă mine, așa cum și cel de lângă mine are încredere. Apar discuții mai ales atunci când ești persoană publică.

Momentul când s-a întâmplat acel episod, eu am avut o discuție cu Anamaria, eu fiind atunci în Dubai cu ambii băieți. Nu am putut să-i spun lui Bebe. Bineînțeles, Bebe vedea tot ce se întâmplă, pentru că aveam toate canalele românești în living. Și am luat eu acea decizie, am încercat să trec peste acest moment, dar nu am putut. Îmi pare rău că i-am dat ei anumite speranțe, dar cred că cel mai bine era să pun eu capăt atunci.”, a povestit Laurențiu Reghecampf, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.