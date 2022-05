În cea de-a doua ediție a săptămânii de Survivor România, CRBL a fost nevoit să părăsească emisiunea Survivor România din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Medicii au decis că artistul nu mai poate continua să intre pe traseu și nici să stea pe insulă în starea în care se afla, ci să plece acasă pentru a se trata așa cum se cuvine. CRBL a regretat enorm faptul că a ajuns atât de departe, iar sănătatea îl împiedică să ajungă tot mai aproape de marea finală.

Cel mai mare regret al său este faptul că nu a apucat nici măcar o singură dată să lupte împotriva fostului său coleg, TJ Miles, dar a recunoscut și faptul că are multe alte regrete care țin de concursul la care a participat. A preferat să nu discute despre aceste lucruri, dar a specificat clar faptul că se va conecta cu tribul de acasă, fiind extrem de nerăbdător să îi vadă pe cei dragi de care i-a fost dor în cele trei luni petrecute în jungla Dominicană. În ceea ce privește banii câștigați după cele 12 săptămâni, CRBL ar încasa în jur de 48.000 de euro, potrivit celor de showblitz.ro.

„E foarte trist pentru mine să plec din motive de sănătate. Nu am apucat să lupt măcar o dată împotriva lui TJ, fair-play, sportiv. Am foarte multe regrete care țin de Survivor Apropo de acasă, astăzi am câștigat cumva cel mai important joc de comunicare. Este comunicarea personală. Am să mă duc acasă. O să mă conectez cu tribul de acasă, așa cum spuneți. Am să pierd tribul meu și joaca asta frumoasă și unică”, a spus CRBL, la Survivor.