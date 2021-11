Înaintea galei de săptămâna trecută, ea a decis să nu se mai prezinte la filmări, fiind conștientă că acest lucru va duce la eliminarea sa, dar nu a vorbit timp de două zile despre acest subiect delicat. Rugată de Teo și Bursucu să le ofere celor de acasă câteva detalii despre descalificarea sa, ea a cedat și a recunoscut că are anumite probleme în familie pe care nu avea cum să le amâne și din cauza cărora a fost pusă să aleagă între proiect și cei dragi.

"Prefer să mă retrag din lumina reflectoarelor și să-mi văd de viață mea, aici la Timișoara! Vreau să trec la o altă etapă, să mă bucur de afacerea mea, să am o stabilitate, pentru că proiectele astea de scurtă durata nu-ți oferă o siguranță! Nu are legătură cu emisiunea! Nu de asta s-a întâmplat descalificarea mea la Bravo, ai stil! Celebrities! Din moment ce am fost descalificată și sunt acasă, prefer să mă ocup de afacerea mea și să o fructific să fie mult mai prosperă!", a declarat vedeta la Teo Show