Celelalte patru echipe formate din băieții de la Noaptea Târziu, Natanticii, soții Petre și Maria Speranța alături de mama sa au plecat în cursa pentru ultima șansă. Fiecare a dat tot ceea ce a avut mai bun și a sperat să fie primul, dar numai două dintre echipe au reușit să își asigure biletul către Israel.

Astfel că Eliza și Cosmin Natanticu împreună cu Adriana Trandafir și Maria Speranța au mai avut de dus la bun sfârșit o probă, pentru a-și asigura locul în concurs.Natanticii s-au descurcat ceva mai bine, iar echipa rivală a fost eliminată din competiție. Niciuna dintre cele două concurente nu a regretat faptul că au pierdut această luptă. Ele s-au bucurat enorm de această experiență, având în vedere că au făcut față cu brio probelor grele din cele nouă etape de până acum.

”Faptul că astăzi am pierdut, nu am pierdut războiul, războiul l-am câștigat încă de la început, atunci când nu am pierdut nici din prima, nici din a doua și uite așa. Câte războaie am câștigat? Nouă! Nu sunt supărată că am ieșit, nu am absolut niciun gând rău”, a declarat echipa eliminată, la Asia Express.