Cântăreața a simțit, încă de la început, că lucrurile nu vor funcționa între ei, dar nu și-a ascultat instinctele, ci mai debrabă s-a lăsat purtată de val. Tot ce își dore ea era o familie și stabilitate și credea că dacă își va găsi un bărbat și se va mărita, va avea aceste lucruri, dar nu s-a bucurat de echilbrul acela specific unei căsnicii. Vedeta a spus despre ea că este genul acela de persoană care acceptă absolut orice, la începutul relației, dar când vede că povestea lor merge în direcția greșită pune stop și nu se mai uită în urmă.

(...) Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.(...) Eu sunt genul de persoană care acceptă orice la început, dar știind că nu e bine, la un moment dat când simt că s-a depășit o limită pun stop și nu mai pot să mă întorc. Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok, ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții.", a declarat Alexandra Stan, la "Teo Show".

Emanuel Necatu și Alexandra Stan se certau din orice și devenise toxic tot ce se întâmpla între ei. Au tras cu dinții de relație, dar nu a mers. După divorț, cei doi au rămas prieteni buni și își vorbesc, ea fiind acolo pentru fostul partener de viață la orice oră ar avea nevoie de ajutor.

De asemenea, le-a fost extrem de greu să o facă, fără ca lumea să afle acest lucru. Mai mult de atât, Alexandra Stan l-a avertizat că va ajunge în presă având în vedere situația creată, mai ales că deja apăruseră zvonuri despre separarea lor. A fost ceva frumos, dar nu și ceva de lungă durată.

Cea mai mare mulțumire a sa este că nimeni nu a suferit de pe urma divorțului și că nu au apucat să aibă copii împreună, pentru că astfel lucrurile nu ar mai fi fost atât de simple. I-ar fi fost mai greu să ia decizia aceasta.

"Nu zic nu niciodată. Eu mă bucur că nimeni nu a avut de suferit atât de mult. Cred că și Emanuel e ok și am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil. Am prietene și e foarte greu. Mi-am dat seama că de fapt noi ne dorim super multe lucruri și toată lumea aspiră la carieră, bani. Mie mi se pare că cel mai greu în viața asta e să ai o familie.", a adăugat artista.