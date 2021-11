Invitat în podcastul găzduit de Speak, Dani Oțil a recunoscut că și-a cumpărat casă de gura lui Răzvan Simion, care găsise vila respectivă și unde își dorea să nu stea chiar oricine. La vremea aceea, colegul lui de platou era proaspăt căsătorit și avea un copil, iar spre deosebire de el fiind burlac, se gândea foarte tare la viitor.

Fostul iubit al Lidiei Buble a fost cel care i-a negiciat casa, din prețul căreia a reușit să scadă 25.000 de euro. Locuința pe care o are el acum a fost achiziționată la prețul unui apartament de acum, iar totul i se datorează prietenului său care l-a împins de la spate.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Soțul Gabrielei Prisăcariu avea o sumă de bani pusă deoparte și dorea să își cumpere un avion. Voia să vadă lumea, dar Răzvan Simion i-a sugerat că ar fi mai bine să își ia o casă. L-a chemat să vorbeacă, i-a pus contractul în față și a făcut un împrumut la bancă pentru el și în felul acesta și-a luat o casă, în loc de avion cum visa la început.

„Eu voiam să îmi iau un avion ultraușor și voiam să plec să văd lumea. Era 2008, începuse criza. Și Răzvan m-a chemat la masă cu soția. Eu, burlac. Și mi-a pus întrebarea aia, ei deja aveau un copil: «Dani, trebuie să vorbim. Tu ce ai de gând cu viața ta?» Eu am spus că a venit criza, că ni se vor înjumătăți salariile, ceea ce s-a și întâmplat, plus, minus. Eu am o garsonieră și am niște bani deoparte, vreau să mai pun ceva cu banca și să îmi iau un avion și vreau să mă plimb. L-am văzut pe Răzvan că face așa, ca atunci când ești la tablă și ală din prima bancă știe lecția, dar tu nu o știi. Și eu zic: «Ce nu? Am și găsit, se cheamă așa…» Și Răzvan mi-a pus contractul în față. Negociat, tot. A făcut și credit la bancă pentru mine. Având același salariu, a făcut un dosar și pentru bancă, atunci când a luat el creditul. Și mi-am luat casă în loc de avion”, a mai zis prezentatorul.