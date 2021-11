Ioana Filimon a reușit să demonstreze că este o fire competitivă, care făcea tot posibilul să le atragă atenția celor de acasă. Avea mare nevoie de voturile lor, iar pentru a le obține și-a făcut o întreagă campanie, punând afișe cu ea în Timișoara, orașul în care ea și iubitul ei locuiesc. Mai mult de atât, știa foarte bine și cum să se promoveze pe social media, motiv pentru care colegele sale erau de părere că va ajunge tot mai departe în competiție. Nu a fost deloc așa.

Nu a respectat contractul pe care l-a semnat, iar regulile sunt pentru toată lumea. Cine nu le respectă, nu mai are dreptul să participe, iar prin aceeași situație a trecut și Olga Verbițchi, la începutulul acestui sezon.

Odată cu descalificarea sa de la Bravo, ai stil, fosta Miss România a luat o decizie radicală. Vrea să se retragă din lumina reflectoarelor și să se ocupe de afacerile pe care le are în Timișoara. Câștigă atât de mulți bani, încât se poate întreține lejer și nu își mai vede rostul în Capitală. A realizat că Bucureștiul nu este pentru ea.

„Sunt în Timișoara și mă ocup de afacerea mea în continuare. Am o agenție de marketing și publicitate și am și panouri LED, în Timișora. Din activitatea asta câștig suficient cât să mă întrețin, mai ales că astea merg, toată lumea-și face publicitate. S-a ivit ocazia și am decis că e ceva ce mi-ar plăcea. La București nu mai vreau să mă întorc! Vreau să mă retrag din lumina reflectoarelor. Dau viața de Capitală pe Timișoara, gata! Nu știu dacă e vorba neapărat de vârstă, dar acum e mai bine pentru mine să-mi văd de treburile mele. Mi-am făcut damblaua cu Bucureștiul, am stat acolo, am tot făcut chestii, acum trebuie să mă ocup și de mine și de viitorul meu”, a declarat fosta concurentă de la Bravo, ai stil pentru cancan.ro.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »