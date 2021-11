Frumoasa artistă a discutat sincer despre relația pe care o are cu îndrăgitul artist, despre motivul pentru care nu și-a botezat copiii până acum, dar și despre momentul în care a aflat că bunicul ei s-a stins din viață. A fost o zi grea pentru ea, dar a încercat să își adune forțele și să meargă mai departe, fiind în tot acest timp alături de mama ei, care avea mare nevoie de tot sprijinul său.

”Acum 2-3 ani când eram în drum spre concert în Galați am primit vestea că a murit bunicul meu, eram terminată, am fost implicată cu mama s-o ajut, știam că o să stingă, dar nu atât de repede. Nu aveam încotro, trebuia să fiu pe scenă”, a declarat Antonia, în cadrul podcast-ului amintit.

Cântăreața se îndrepta către un concert, la Galați, când a primit vestea că bunicul ei a decedat. Nu a vrut să îi lase baltă pe oamenii prezenți acolo, așa că urcat pe scenă și a dat tot ceea ce a avut mai bun, ca de fiecare dată. Imediat după show, a urcat în mașină și s-a dus repede către casă, fără a oferi niciun fel de explicație oamenilor care o așteptau la poze. Lumea a judecat-o pentru faptul că nu a rămas să se pozeze cu fanii, dar nimeni nu a știut care a fost adevăratul motiv pentru care a procedat așa.

”Eu în seara aia nu am rămas să fac poze, n-am dat explicații, am sărit direct în dubă și am plecat. Am primit mesaje să-ți fie rușine că n-ai stat să faci poze, că am stat cu copilul în brațe în frig...”, a mai zis iubita lui Velea.