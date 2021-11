De curând, Rubina a oferit un interviu în care a vorbit despre viața personală așa cum nu a mai făcut-o până acum. În primul rând, artista se consideră o femeie norocoasă din toate punctele de vedere, în ideea în care este conștientă de faptul că există oameni mult mai talentați decât este ea în industria muzicală, dar că nu toți au avut atât de mult noroc pe cât a avut ea. A întâlnit oamenii potriviți, la momentul potrivit și este extrem de recunoscătoare pentru lucrul acesta.

La un moment dat, artistei i s-a cerut să vorbească despre cel mai greu moment din cariera sa și chiar dacă i-a fost greu să o facă, a făcut-o până la urmă. Pentru Ruby a fost greu să renunțe la colaborarea cu bărbatul care i-a fost manager. Alături de Oxy făcea strategii, făceau totul împreună, iar bărbatul împreună cu Alex Velea au fost cei care au ajutat-o enorm la începuturile ei în muzică.

„ Cel mai greu moment din cariera mea a fost, sincer, când m-am separat de managerul meu, de Oxy! El este, în egală măsură, Ruby cum sunt și eu, pentru că el este cel care mi-a dat aripi, el și cu Alex Velea. Mă și emoționez când vorbesc despre chestia asta. A fost greuț atunci. Noi am avut o relație serioasă, ne-am implicat amândoi în domeniul muzical și, apoi, s-au separat un pic emoțiile și sentimentele, dar noi am continuat să lucrăm foarte mult împreună. Dar până la un moment dat când nu mai rezonau energiile noastre. Dar a fost greu, pentru că Oxy era un sprijin foarte mare pentru mine, noi făceam toate strategiile, gândeam totul împreună. Și suntem amândoi și foarte orgolioși, ajunsesem să ne contrazicem tot timpul. Cred că un an a durat până mi-am revenit, până când am început să fiu eu stăpânul meu, să fiu eu managerul meu. Îmi place foarte mult să trag pentru mine, să fiu acolo, mi-e greu să las pe altcineva să îmi care crucea. Sunt control freek.”, a declarat Ruby, pentru fanatik.ro.