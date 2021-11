Cunoscuta artistă nu a putut refuza invitația lui Mihai Morar de a lua parte la podcast-ul pe care acesta îl găzduiește pe YouTube. În cadrul interviului respectiv, blondina a vorbit despre mai multe momente importante din cariera sa, despre partenerul ei de viață, Edi, dar și despre una dintre cele mai mari frici pe care le-a avut până să îl întâlnească pe bărbatul visurilor sale.

Cântăreței i-a fost mereu teamă de eșec. Ori de câte ori era nevoită să facă un lucru anume, ea se gândea de două ori înainte, demonstrând în felul acesta că nu are deloc încredere în ea. Mai mult de atât, ajunsese să pună mare preț pe părerile oamenilor din jur despre ea, iar cuvintele răutăcioase o afectau enorm. Cel care a ajutat-o în acest sens a fost chiar iubitul ei. Acesta a învățat-o, într-un fel sau altul, să se accepte așa cum este și, de asemenea, să se iubească.

"Toată viața mi-a fost frică să eșuez. În orice. Și când mă duceam să semnez un document, mi-era frică că nu știu despre ce e vorba. Dacă omul ăla crede că sunt proastă? E greu când ești în meseria asta să nu pui preț pe ce zic alții sau pe părerile celorlalți. Îți pasă. Nu că vrei să îți fie gâdilat orgoliul. Ok, e și o chestie de ego, pe care trebuie să ți-l temperezi, dar cumva îți pasă și te și doare. Pentru că știi care sunt intențiile tale, știi că muncești la lucrul ăla și, cu toate astea, ești criticat. Nu pot să zic că am avut o critică agresivă de-a lungul timpului, dar asta e greșit, când părerile celorlalți îți dictează foarte multe din acțiuni. Adică tu faci ceva pentru că așa știi că n-o să primești vreun reproș sau vreo părere negativă. Dar nu mai trăiești, de fapt. Nu mai e viața ta.", a declarat Alina Eremia, în podcast-ul lui Morar.