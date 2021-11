Nu poate vorbi la fel de frumos și despre fostele sale relații, cele pe care le-a avut înainte de a-l cunoaște pe bărbatul visurilor sale alături de care și-a întemeiat o familie și căruia i-a dăruit un copil. Frumoasa prezentatoare a fost invitată în cadrul unui matinal, în cadrul căreia a vorbit despre primele sale iubiri, de care nu își amintește cu drag, având în vedere viața pe care o are acum.

În ceea ce privește bărbații pe care punea ochii, prezentatoarea emisiunii Bravo, ai stil a ținut să precizeze că se simțea atrasă de o anumită tipologie. Primul său iubit l-a avut pe vremea când era doar un copil și nici nu înțelegea prea bine ce înseamnă să iubești. Partenerul ei de la vremea aceea era mult mai mare decât ea, era genul bad boy, dar pe nu o deranja deloc lucrul acesta, deși era mică de ani. A realizat, odată ce a crescut, că era atrasă de o tipologie de bărbați toxică.

„M-am îndrăgostit în clasa a doua, de colegul meu de clasă. Îl chema Vlad Roman. Și a ținut până undeva în clasa a șaptea când am avut practic primul meu iubit. Eram la o petrecere, într-o vară, am văzut un băiat care era cu vreo cinci ani mai mare decât mine și era gen bad boy. Lungă perioadă din viața mea am fost atrasă de o tipologie ușor toxică”, a declarat vedeta, potrivit wowbiz.ro.