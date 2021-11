La început, Sensy se afla pe lista celor mai votate concurente. Mulți oameni au început să o îndrăgească de pe rețelele sociale, așa că i-au oferit toată susținerea lor și în ceea ce privește concursul. După un timp, fosta concurentă de la Bravo, ai stil nu se mai simțea deloc în largul ei și i-a rugat pe susținătorii ei să o mai voteze, deoarece își dorea să plece acasă. Nu își mai găsea locul printre celelalte concurente.

Ilinca Vandici a regretat faptul că nu a avut ocazia de a o cunoște pe blondină așa cum este ea pe Instagram, iar imediat după ce și-a exprimat gândurile, a avut și Sensy ceva de zis. Ea a părăsit emisiunea cu zâmbetul pe buze și spune că pentru ea a fost experiență interesantă, chiar dacă nu a fost tocmai în felul în care și-a imaginat sau și-a fi dorit. A învățat, totuși, un lucru extrem de important și anume să ia tot ceea ce este mai bun din situațiile grele pe care le traversează de-a lungul vieții sale și să se bazeze doar pe ea și pe instinctele sale.

”Am părăsit competiția Bravo ai stil cu zâmbetul pe buze pentru că da s-a terminat. pentru că da a fost o experiență interesantă, poate nu la fel de frumoasă pe cât mi-aș fi dorit, dar am învățat mai devreme sau mai târziu că prin orice situație prin care trec să iau tot ce este mai bun. Trebuie să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea voastră pentru că doar datorită vouă am reușit să rezist atât de mult în această competiție. Am învățat să mă bazez doar pe mine și pe instinctele mele, am învățat că da există oameni care te apreciază, te ajută și te susțin fără să îți ceară nimic în schimb și da am învățat că există și oameni care atunci când dai de greu nu-ți mai răspund la telefon. Viața este atât de frumoasă și îmi pare atât de rău că m-am lăsat afectată o perioadă bună de timp, viața este plină de lecții care ne ajută să devenim și mai buni și da Bravo ai stil pentru mine a fost o lecție importantă.”, a transmis Sensy, în mediul online.