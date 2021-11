Cristi Borcea și Valentina Pelinel, departe de divorț

„Pentru ele, este Dumnezeu și eu, indiferent cu cine sunt. Nu sunt modest, pentru că eu le dau oxigenul. Ai văzut, acum, la COVID-19, fără oxigen nu poți să trăiești. Eu le dau oxigenul. Eu îi țin. Eu le țin pe toate”, a declarat fostul finanțator al lui Dinamo, în urmă cu câteva luni, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Declarațiile sale par să se susțină și în realitate. Recent, fostul model a trecut printr-o operație. Fostul model a suferit o ruptură de ligament, iar soțul ei a fost atent ca aceasta să fie îngrijită de cei mai buni medici.

„Sunt roșii, să-mi poarte noroc, ca să termin recuperarea mai repede. De Halloween, sigur voi avea cel mai reușit costum!”, a notat aceasta în descrierea unei fotografii în care se afla în cârje. Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Totul a venit pe fondul unor zvonuri conform cărora Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-ar fi despărțit. Scenariul a luat naștere după ce un ziarist din Cluj l-a acuzat pe Borcea, pe blogul său, că „i-ar pune coarne Valentinei”.

„V-ați înșelat profund, dragi cititori, crezând că Cristi Borcea, ultra-milionarul cu trecut de Indianul Talpă Iute, s-a cumințit. E doar o iluzie, o nouă viclenie marca Borcea”, a scris jurnalistul.

Citeste si: Andra, primele declarații despre divorț după 15 ani de căsnicie:...

Chiar și așa, pe rețelele de socializare, familia Borcea se prezintă bine. Atât fostul finanțator de la Dinamo, cât și Valentina, continuă să-și afișeze familia perfectă. Mai mult, luna aceasta, cei doi au fost nași pentru copilul unor apropiați. De la eveniment au postat imagini în spațiul virtual, în josul cărora au scris „#binecuvântare” și „#familiaperfectă”. Mai mult, cuplul a aniversat și trei ani de căsătorie, un alt prilej să-și arate dragostea.

Valentina, singura care a reușit să-l cumințească

Cristi Borcea a declarat la Kanal D că Valentina Pelinel este singura femeie care a reușit să-l cumințească: „Valentina, și alături de ea, m-am calmat. Liniștea, copiii, casa. M-am schimbat foarte mult. (...) Când a fost vorba de Valentina, am fost fără scrupule în amor. În momentul când am văzut-o a doua oară, am zis că e clar, că ea va fi mama copiilor mei”.