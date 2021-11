Fanii ei trebuie să stea liniștiți, pentru că în postarea pe care a făcut-o pe rețelele sociale, le-a promis că va reveni cât mai curând posibil, cu forțe proaspete și cu o echipă care să muncească, nu care doar să ceară să fie plătită fără a depune niciun efort. A refuzat să spună numele celor care au dezamăgit-o, dar a rupt orice fel de legătură cu aceștia.

Având în vedere că nu a postat, iar admiratorii ei au așteptat cu sufletul la gură un nou episod, s-a simțit datoare cu o serie de explicații. Consideră că în țara noastră greu se mai găsesc oameni care să se implice în proiecte serios, dar ea face tot posibilul să lucreze cu cei mai buni dintre ei. Este foarte ocupată în tot acest timp, dar a ținut să precizeze că nu îi va da uitării pe cei care o iubesc, ci va ține legătura cu ei pe social media, la fel ca și până acum.

Sursa foto (c): Oana Zăvoranu/Instagram

„Dragii mei,

Intotdeauna am sa spun lucrurilor pe nume si am sa dau explicatiile de bun simt pe care decid EU ca le datorez celor care ma iubesc sincer si constructiv ❤️

Si asta pentru ca imi iubesc fanii si comunitatea adevarata, nu platita ok?!

Emisiunea OANA SHOW sezonul 2 nu m-a satisfacut pe MINE in primul rand si am decis sa incetez orice colaborare cu o echipa care aproape un an a fost din punct de vedere al imaginii si sunetului mediocra si involutiva

Sunt un om perfectionist dar extrem de ofertant si bun, lucru care in ziua de azi este rau atata vreme cat in Romania rar mai gasesti oameni care sa aprecieze un om care plateste tot, da tot si nu se da inapoi de la greu sau provocari 💪

Le e bine sa galgaie in ‘dolce far niente’ dar multe bufeuri gen ‘ma fac ca muncesc si sunt obosit’, dar tu plateste-ma Oana ! Nu stau, am pus doar lucrurile pe pauza si ma voi reintoarece cat mai repede si asa cum vreau EU, CU O ECHIPA DE PRODUCTIE ADEVARATA, adica EVOLUTIV, GLAMOUR SI TOP. Nu sunt facuta pentru lamentari si scuze tupeistice cand e tare simplu si tine de demnitate, (dar nu e asa ceva in tara asta), sa spui ‘nu stiu mai mult si nu pot mai mult, dar vreau bani multi si am coada ridicata ca o capra raioasa’ De jena lor nu le dau numele ca mai au si ‘mari pretentii’ de ‘oameni de tv’ dar de fapt sunt niste trogloditi

Prin urmare, va pregatesc multe lucruri misto, am treaba de nu imi vad capul si pe Instagram si Fb vom tine mereu legatura Asta o perioada, pana cand MA INTORC REALMETE MAI BUNA SI MAI SMEKERA inapoi pe YouTube Nu pot accepta sa fac emisiuni in 2021 filmata cu aparate foto, plasme atarnate ca la tara si imagine de anii 80’…cine stie cunoaste si nu intru mai mult in detalii

Va iubesc si fiti cu ochii pe ce vine ca e de bine 😎👌

Va iubeste si va pupa OANA BOSS…ca bosii adevarati asa raman toata viata lor..stiti ce zic gloabelor si putorilor?!😂😎💪 EU POT SA PUN STOP CAND VREAU EU SI CAND AM MOTIVE INTEMEIATE !”, a scris Oana Zăvoranu, pe Instagram.