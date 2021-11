Anda Adam, deranjată de atitudinea lui Ruxi

La început, Anda Adam părea că nu vrea să intre în conflict cu nimeni și era înțelegătoare, vorbea frumos, dar odată cu trecerea timpului a început să își spună și ea părerea despre colegele sale de platou. Un lucru este destul de clar în acest caz și anume că nu o suportă deloc pe Ruxi, cea despre care a făcut o serie de afirmații destul de dure.

Cântăreața este deranjată de modul în care defilează, de gesturile el, de mimică, dar și de multe alte lucruri pe care nu le-a mai menționat. Consideră că face niște gesturi vulgare, pentru că așa este ea în mediul online unde chiar este credibilă.

"Nu este vreo pitipoanca sau o fandosita. Eu cand am vazut-o pe ea in online, fix asa am perceput-o; asa cu sa moara Franta, sa...si banuiesc ca asta este ea, este credibila in online. In emisiune este la fel, doar nu o veni sa o faca pe vreo finuta. Cand defileaza, gesturi, mimica, chestii. Ea intr-o defilare face o tarala. Sunt niste gesturi vulgare si asta face si in online. Vine se ia de pantaloni. Fiecare defileaza diferit, insa in sensul ala vulgar si dur, ce prezinti aici, aia faci si in online. Eu nu am folosit aceste cuvinte. Nu ma mai justific. Nu poti veni sa fii ca Sensy. Cum numesti cand faci cand defilezi asa? Este aceeasi, nu? Ea e mai baietoasa...”, a spus Anda Adam, la Bravo, ai stil.

Ruxi nu s-a putut abține și crede că Anda Adam a folosit cuvântul vulgar, doar pentru a o ataca, pentru că din punctul ei de vedere vulgaritatea este un lucru scârbos, iar ea nu se încadrează. Ioana Filimon a fost de acord cu ea și i-a explicat cântăreței că, de fapt, bruneta este îndrăzneață, nu vulgară; o mare diferență.

"Vrea sa spuna ca sunt o taranca. Adica am un comportament vulgar. daca vii si folosesti cuvantul vulgar pe TV, vii sa ataci acea persoana. Cand zici asa, inseamna ca publicul poate sa spuna ca sunt o taranca vulgara. Aia zic ca si cand Anda e o tipa misto, dar ii pute gura. Asa aia zic. Eu prin vulgaritate inteleg ceva scarbos”, a fost reacția lui Ruxi.