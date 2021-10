Îndrăgita vedetă nu a avut deloc noroc în dragoste și a fost în niște relații care i-au adus doar probleme și nefericire. Crede că a fost în iad, la vremea aceea, din cauza violențelor pe care era nevoită să le suporte atât din fizic, cât și verbal. Simțea că nu poate face nimic și a ales să rămână, pentru că la vârsta aceea credea că oamenii chiar se pot schimba.

Nu avea încredere că ar putea exista cineva care să o iubescă sincer și care să îi ofere tot ceea ce merita, iar toate aceste lucruri se întâmplau din cauza frustrărilor pe care le avea. Cel mai dur moment a fost cel în care unul dintre foștii ei iubiți a murit, iar ea nu era capabilă nici măcar să își exprime durerea. Nu înțelegea exact ceea ce i se întâmplă și a dus o luptă grea cu anxietatea.

"Am intrat la un moment dat în niște relații greșite, pentru că atunci când nu te place cine vrei tu, accepți ce se poate. Eu am fost în iad. Acele senzații pe care le ai sunt iadul pe Pământ. Am avut parte de violență fizică și verbală. N-am făcut nimic, am stat acolo. N-am plecat. La vârsta pe care o aveam atunci credeam că oamenii se pot schimba. Atunci nu aveam încrederea că o să poată să mă iubească cineva vreodată, din cauza frustrărilor pe care le aveam.", a declarat Oana Radu, la Teo Show.