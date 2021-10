Anda Adam a trecut destul de repede peste separarea de fostul ei partener de viață, iar acum este gata să se mărite cu nou ei iubit, Yosif Mohaci, bărbatul care a organizat o cerere în căsătorie ca în povești. Cei doi îndrăgostiți au mers într-o vacanță de vis în Cappadocia, unde bărbatul a vrut să facă o ședință foto senzațională alături de frumoasa lui iubită.

Sursa foto (c) Anda Adam/Instagram

Cântăreața nu avea nici cea mai mică idee despre ceea ce urma să se întâmple, dar a plâns de bucurie când a văzut ce i s-a pregătit. Nu se aștepta la una ca asta, cel puțin nu atât de repede și i-a oferit iubitului ei un răspuns afirmat, fără să stea prea mult pe gânduri. A fost un moment emoționant pe care nu îl va uita toată viața.

”El, intre timp, a pus la cale, fara ca eu sa stiu, toate detaliile ca sa imi faca surpriza, sa pregateasca momentul cererii in casatorie. Am ajuns eu ca o floricica, la 5 dimineata, la sedinta foto. Cand am terminat de fotografiat si m-am intors la iubitul meu, el deja era in costum, cu cutia cu inelul pregatite; s-a asezat in genunchi si m-a intrebat daca vreau sa fiu sotia lui. A fost foarte emotionant, nu ma asteptam, am plans de bucurie... Toti oamenii din baloane care treceau pe deasupra noastra ne felicitau si ne faceau cu mana. A fost ca intr-un film, parca nici nu imi vine ca a fost totul o realitate. Nu mai credeam sau nu mai speram ca o sa se intample acest lucru... Cand vom decide si ziua nuntii va vom anunta.”, a mai zis ea.