Natanticii au intrat în cursa pentru ultima șansă alături de Mihai Petre și Elwira, dar și alături de băieții de la Noaptea Târziu. La un moment dat, cele trei echipe au avut de dus la bun sfârșit o probă care implica realizarea unor fotografii în niste clădiri care, la prima vedere, păreau părăsite. Acolo, locuiau familii întregi care trăiau în niște condiții grele, în niște locuri în care este greu de crezut că ar putea sta cineva.

Imaginile acelea i-au șocat pe concurenții care nu se gândeau că vor găsi pe cineva. Rămași ultimii, Eliza și Cosmin Natanticu au reușit și ei să facă proba cu pozele, iar la un moment dat un câine s-a ținut după ei, semn că simțea nevoia unor stăpâni. Blondina ar fi vrut din tot sufletul ei să îi ia acasă, să nu îl abandoneze, dar în acel context era imposibil. Gândul că l-a abandonat a făcut-o să retraiscă momentele grele din copilărie, a început să plângă, iar soțul ei nu și-a mai putut stăpâni nici el lacrimile.

”Această cățelușă a simțit ceva din iubirea pe care eu le-o port animalelor și de asta s-a ținut după noi. Și mi s-a rupt sufletul când am abandonat-o pentru că și eu am fost abandonată la rândul meu când eram mică și am această chestie că nu-mi place să abandonez. Vreau să fac un bine mereu, mi s-a rupt sufletul, ea parcă a fost trimisă de Dumnezeu. Aș fi luat-o acasă”, a spus plângând Eliza Natanticu, în cadrul emisiunii de la Antena 1.