Deși de-a lungul anilor au ajuns în punctul în care pot afirma cu tărie că o relație solidă, a fost o vreme în care lucrurile nu mergeau de la fel de bine între ei. Sentimentele lor au fost atât de puternice, încât au tras cu dinții de relația lor chiar și în momentul în care ambii concurenți de la Asia Express simțeau că aceasta a ajuns la final.

Eliza Natanticu a oferit un interviu în care a vorbit sincer despre problemele în cuplu pe care le-au întâmpinat și crede că ar fi fost vinovați, doar dacă nu ar fi luptat cu toate forțele pentru tot ceea ce au reușit să construiască împreună. Se bucură, însă, că depășit toate momentele de cumpănă și că sunt mai fericiți ca oricând.

Sursa foto (c): Asia Express/Facebook

„Am trecut prin multe hopuri împreună și cumva am fi fost de vină dacă nu am fi luptat și am fi lăsat așa lucrurile, însă am învățat din această viață că nimic nu este ușor și toate lucrurile care vin ușor se și duc așa de repede și pentru o relație în care am luptat și vorbesc din punctul meu de vedere și amândoi am tras cu dinții. Uite că am ajuns acum într-un punct în care lucrurile s-au sedimentat.”, a declarat Eliza Natanticu, pentru Antena Stars.

