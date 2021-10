Lora și Dan Badea s-au căsătorit în anul 2012 și au ajuns să divorțeze în 2014, după un an în care era clar că nu mai au nimic în comun. Actuala parteneră de viață a lui Ionuț Ghenu a avut parte de un an în care doar venea de la filmări, dormea și o lua de la capăt. A decis să pună capăt relație cu îndrăgitul comediant, pentru că nu se mai simțea deloc bine și se acumulaseră și destul de multe frustrări.

„În 2014 eram căsătorită din 2012. Măritișul a ținut un an, bine… a mai fost un an așa de… greu. Era pe final și era de mult. Ajungeam acasă și dormeam în principiu. Marți o luam de la capăt. Un an de zile a fost așa. Vă rog să mă iertați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine. Un an de zile în care nu cred că a știut omul cine am devenit, ce se întâmpla pe la cântări. Au început să vină multe lucruri dintr-odată”, a declarat Lora în cadrul podcast-ului găzduit de Cătălin Măruță.