Andreea Marin a ales să poarte o rochie albastră tip cămașă, cu paiete, asortată cu o pereche de sandale deschise la culoare, iar cei doi nu s-au putut abține să nu își dea repede cu părerea. Raluca Bădulescu a spus că, într-un fel sau altul, este bine ce a făcut. I s-a părut că purta o rochie draguță, care îi avantaja silueta, dar mai ales i-a plăcut că și-a asortat bine perechea de pantofi.

„Era ea în geam, romantică. În mod surprinzător e ok. Rochia îi vine bine, îmi place accentul ăla de… este o rochie pe care sunt aplicate paiete. Cred că este o rochie drăguță. O rochie dreaptă, care îi avantajează silueta. Rochia o complimentează, este bine asortată și cu pantofii. Așa da pentru Andreea Marin”, a spus Raluca Bădulescu, la Teo Show.

Sursa foto (c): Andreea Marin/Instagram

Fostul jurat de la Bravo, ai stil nu a fost impresionat de rochia pe care a purtat-o prezentatoare, dar nici nu a considerat că este un dezastru. A sfătuit-o, în schimb, să fie mai atentă la persoanele pe care le alege să îi facă ținutele, în special la croitoreasă, deoarece nu i le face bine. O avantajează doar faptul că este largă și că, într-o oarecare măsură, îi vine bine.

„Mă, nu e rău. Ea privește cum a venit toamna, de pe balconul personal. Rochia îi avantajează silueta, pentru că e o rochie largă. Eu nu pot, fac și croitorie acum, am atelier, nu pot să nu văd că rochia nu e ok, rochia e făcută prost rău. Unde se termină materialul bleu și unde încep paietele nu e bine făcută, trage, ori era mai sus, ori era mai jos. Ea trebuie să fie atentă la cine îi face ținuta, la croitoreasă. Nu prea i le face bine. Pe ea o avantajează acum pentru că e largă și e ok. Mă rog, hai să-i dăm da”, a zis și Cătălin Botezatu.